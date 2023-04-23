Песков-младший подтвердил свое участие в СВО и рассказал о совершенном подвиге

Сын пресс-секретаря российского президента Николай Песков рассказал, что отбывал армейскую службу в зоне СВО на Украине. При этом он даже заслужил награду, совершив боевой подвиг.

Подробности этого события младший Песков сообщать не стал, уточнив только, что почетной награды в тот день удостоился весь его экипаж.

Молодой человек отметил, что решение пойти на фронт было его собственным и добровольным, а отец одобрил его выбор.

Однако новоиспеченный солдат хотел служить именно в ЧВК "Вагнер", поэтому он обратился к отцу за помощью.