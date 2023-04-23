Медведев напугал жителей Германии грозным обещанием провести парад РФ в Берлине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в ответ на заявление министра обороны Германии.

Ранее Борис Писториус заявил, что считает приемлемыми удары Украины по российским территориям.

Медведев прокомментировал:

Немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине.

Это высказывание вызвало возмущение и панику в немецких СМИ.

По словам обозревателей Bild, ни одно слово в заявлении главы германского оборонного ведомства не намекает на то, что Берлин собирается напасть на Москву.