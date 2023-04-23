Умерла сестра актрисы Нонны Мордюковой

Стас Садальский сообщил о смерти самой близкой сестры Нонны Мордюковой. По словам артиста, Наталья Катаева долгое время работала художником по костюмам в Останкино, сообщает СтарХит.

А когда ее знаменитая сестра тяжело заболела - оставила профессию, чтобы все время посвятить Нонне Викторовне.

Ушла с телевидения, чтобы ухаживать за Нонной в ее большую трехкомнатную квартиру в Крылатском. Эту квартиру Мордюковой подарил Виктор Черномырдин, когда узнал, в каких чудовищных условиях проживает великая актриса. После того, как не стало народной артистки, квартира перешла к Наташе, — уточнил Садальский.

К слову, в 2021 году Наталья Катаева куда-то исчезла. Женщина после кончины Мордюковой разделила жилье умершего сына между его наследниками, а сама перебралась в трешку и вскоре перестала выходить на связь.

По слухам, пожилую родственницу актрисы якобы насильно удерживали и заставляли переписать дорогое имущество. Частично это подтверждает и Садальский. Он отметил. что в семье Катаевой появились разногласия из-за жилья в центре Москвы.

Через пару месяцев очнулись внуки и бывшая невестка. Началось…. В общем, смотрите Малахова, я туда идти отказался, — заключил артист.

Тревогу о пропаже Натальи Катаевой забила ее экс-невестка, родившая в отношениях с ее сыном мальчика. Наталья внука признала, однако отношения с родственниками строить не стала.