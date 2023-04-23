Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина вышла замуж

Елена Валюшкина в третий раз вышла замуж. 60-летняя актриса рассекретила свою свадьбу на недавней премьере ленты «Вызов». В этом фильме она сыграла одну из ярких ролей, сообщает КП.

При этом на показе Валюшкина появилась не одна. Спутник Елены нежно держал избранницам за руку. Актриса журналистам представила его коротко:

Андрей, мой молодой человек.

Репортеры заметили, что на безымянном пальце звезды обручальное кольцо. Валюшкина не стала отпираться и призналась, что они с Андреем поженились.

Да, мы уже были в загсе. Сразу за сыночком моим, - рассказала актриса программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Елены, ее избранник - финансист. Пара познакомилась на вечеринке общих друзей. Муж Валюшкиной был женат, от предыдущих отношений у него есть дети. Взрослые сын и дочь Валюшкиной тепло приняли ее нового мужа.

Они давно его знают, у него тоже дети есть, - рассказала артистка.

Валюшкина не скрывает: Андрей ежедневно устраивает для нее романтические сюрпризы. Актриса дважды была замужем, и оба оказались неудачными. Наконец она нашла мужчину, с которым хочет прожить до конца жизни.