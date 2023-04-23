Елена Малышева покинула Россию

Ведущая телепрограммы «Жить здорово!» покинула РФ. Знаменитый теледоктор прибыла в США. Местные жители обнародовали в Сети видео Елены Малышевой на улице Нью-Йорка, сообщает Космополитен.

Звезда российского экрана с портпледами с одеждой, которые держит в руках, пересекала дорогу в оживленном месте. Малышева сосредоточилась на движении, и не заметила, что ее снимают.

Ролик произвел в Сети фурор - для многих поклонников место нахождение Елены оказалось неожиданным. К слову, у Малышевой в Нью-Йорке имеется роскошная недвижимость - особняк площадью более тысячи квадратов на берегу Гудзона.

В этом же городе живут два ее сына с семьями: 30-летний адвокат Василий и 33-летний кардиохирург Юрий, который вместе с женой воспитывает троих сыновей.

Елена подарила квартиры и каждому из сыновей. Стоимость недвижимости наследников оценивается примерно в 10 миллионов долларов.