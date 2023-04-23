Дочь актера Ивана Жидкова считает отца старым и хочет отказаться от его фамилии

39-летний российский актер Иван Жидков и 41-летняя Татьяна Арнтгольц были женаты около пяти лет. У экс-супругов - 13-летняя дочь Мария, ради которой звезды сохраняют дружеские отношения, сообщает СтарХит.

Школьница живет с мамой, но часто гостит и у отца. Артист недавно в соцсетях вышел в прямой эфир вместе с наследницей, чтобы пообщаться с подписчиками. Жидков признался, что мало времени уделяет дочери.

Дети растут стремительно, Маша уже взрослая. В какой-то момент мы обнаружили, что стали мало общаться. У Маши появилось много друзей, с которыми она видится больше, чем с родителями. Мы реально не видели друг друга три месяца. Сейчас у нас налаживание отношений, что очень странно, — объяснил он.

А Мария в ходе стрима рассказала, что мечтает стать актрисой. Девочка призналась, что одноклассники из-за фамилии ее дразнят и называют «жидкой».

А если ты будешь Арнтгольц? — спросил у дочери во время эфира Иван.

И отметил, что дочь хочет сменить фамилию на Арнтгольц. А еще - считает отца постаревшим.

Жидков после развода с Арнтгольц стал встречаться с моделью Лилией Соловьевой, которая родила ему сына Степана. Но пара не поженилась, а вскоре и рассталась. У Ивана сейчас роман с 22-летней Марией, девушка уже нашла общий язык с пятилетним сыном звезды.