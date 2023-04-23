Рэпера SCALLY MILANO арестовали в Питере прямо на его концерте

Выступление концерт рэп-исполнителя SCALLY MILANO (Данил Слонов) в северной столице РФ остановлено людьми в погонах.

По сведениям очевидцев, силовики потребовали предъявить паспорта всех присутствующих на концерте. Мероприятие проходило в питерском "Гигант холле".

Зрители концерта рэпера утверждают, что в туалете клуба одна девушка употребляла наркотики, получив "передоз".

Слонова также задержали, но официального подтверждения произошедшего не было.

Примечательно, SCALLY MILANO не первый раз попадает в сомнительную историю в этом же клубе и с такими же обстоятельствами.

В августе 2022 года с его концерта забрали в токсикологию старшеклассника с отравлением запрещенными веществами.