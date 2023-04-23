В Беларуси построят 32 новые автозаправки и запустят мобильные АЗС

Для возведения новых объектов определят самые перспективные места, а некоторые существующие АЗС ждет модернизация.

Она будет заключаться в увеличении заправочных мощностей, установке современного технологического оборудования, создания условий для торговли и общепита.

Из-за истечения срока эксплуатации и в связи с планами градостроительства будет закрыто 10 заправочных станций.

В отдаленных районах, где автозаправок совсем мало, на время модернизации сети объектов обещают запустить мобильные АЗС.

По задумке Минтранса, новые автозаправки должны строиться через каждые 40-50 км.