TNI: США придётся пересмотреть траты на Украину из-за слов Макрона о Китае

Обозреватели TNI напомнили, что во время недавнего государственного визита в столицу Китая Пекин президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет чувствовать себя обязанным поддерживать Вашингтон в случае китайского вторжения на Тайвань.

«Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине», — говорится в статье TNI.

Кроме того, Конгресс США должен потребовать от администрации Джо Байдена предоставить полный отчёт о том, какой вклад Франция и другие европейские партнёры внесли в оказание помощи Украине за последние два года как индивидуально, так и в качестве членов Европейского Союза.