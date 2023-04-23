Михайлов накинулся на Вайкуле из-за ее призыва сносить памятники воинам-освободителям

Исполнительница Лайма Вайкуле своим призывом сносить памятники советским солдатам возмутила россиян до глубины души.

В стороне не остались и коллеги по сцене. Стас Михайлов нелестно высказался в адрес исполнительницы.

Музыкант убежден, что, если люди не уважают свое прошлое, то они не достойны будущего. Он заявил, что чтить подвиги предков - святая обязанность каждого.

Также Михайлов в интервью "МК" рассказал, что, просыпаясь ежедневно, благодарит Господа, что жив-здоров, что здравый смысл не оставил. Он не теряет надежды на то, что все будет хорошо.