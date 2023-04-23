Джаред Лето нашел себе новую любовь

Известный донжуан Голливуда Джаред Лето пополнил список своих симпатий. 51-летний актер не раскрывает подробности личной жизни, но кое-что в прессу все-таки просачивается, сообщает Супер.ру.

Как известно, звезда ранее встречался с российской моделью Валерией Кауфман. Хотя их много раз снимали вместе папарацци, официально на красную дорожку пара не выходила. В прошлом году она и вовсе распалась.

Лето нашел новую модель — бирманку Tет Тинн. Их подловили фотографы, когда актер и его подруга заехали за кофе в Лос-Анджелесе.

Про девушку известно немного. Судя по ее соцсетям, она активно участвует в показах мод лучших домов и успела появиться на обложке Vogue.

Сумеет ли она покорить сердце вечного ловеласа? Ответ на этот вопрос может дать только время.