За выступление на коронации короля Британии Карла III Кэти Перри пообещали невероятное

До торжественного восхождения на престол нового короля Британии осталось всего ничего - около 2 недель. Карл III станет официальным правящим монархом Англии 6 мая, сообщает Нellomagrussia.ru.

А на второй день его подданных порадуют большим концертом с участием мировых звезд. В концерте примут участие Андреа Бочелли и Лайонел Ричи, группа Take That, Алексис Френч и Фрея Райдингс, сэр Брин Терфель.

Одним из хедлайнеров будет певица Кэти Перри. Инсайдеры Daily Mail раскрыли некоторые детали королевского контракта. В частности, для Кэти предусмотрены особые привилегии.

Перри появится на концерте в ночь после завершения церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве. Таким образом, утверждают приближенные к звезде источники, она хочет обозначить свою работу в качестве посла Британско-Азиатского фонда, куда была назначена королем в 2020-м году.

Однако есть и другой нюанс. Кроме щедрого гонорара, размер которого не разглашается, певице предложили заночевать в Виндзорском дворце, для Кэти выделят эксклюзивный номер. От такого, разумеется, не отказываются.