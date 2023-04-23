Грецкие орехи укрепляют и развивают интеллект

Ученые барселонского Университета Помпеу Фабра выяснили: добавление в меню подростков грецких орехов способствует улучшению их когнитивных функций, развитию подвижного интеллекта и концентрации (при синдроме дефицита внимания и гиперактивности).

Как уточняет Газета.ру, результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

Грецкие орехи насыщены альфа-линоленовой жирной кислотой - это разновидность омега-3, играющая фундаментальную роль в развитии мозга и укреплении связей между нейронами. Это особенно важно в подростковом возрасте, в котором происходит нейропсихологическое созревание.

В исследовании ученых, которое подтвердило это предположение, участвовали 700 учеников 11-16 лет. Их разделили на две группы: представители первой полгода употребляли 30 грамм грецких орехов в день, а второй их не давали.

У подростков, которые употребляли грецкие орехи не меньше ста дней, улучшились внимание и поведение. Кроме того, у школьников развился так называемый подвижный интеллект. То есть - способность абстрактно мыслить, рассуждать, решать нестандартные проблемы и так далее.

Как известно, люди с высоким, подвижным интеллектом быстрее и лучше находят варианты решений разных проблем.