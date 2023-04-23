Избавиться от сорняков без химии: как это сделать без особых хлопот

Есть несколько эффективных способов борьбы с сорняками, которые рекомендует применить автор канала Маленькая дача на платформе Дзен.

Почвенные бактерии

Для этого надо скосить или прополоть тяпкой траву на зарастающей годами грядке. Потом - срезать лопатой дерновой слой, перевернуть. Чтобы ускорить процесс компостирования, слой дерна пролить любым Эм препаратом (например Байкал М 1).

Концентрат препарата нужно готовить из расчета 100 мл на 10 л воды. На 1 кв. м понадобится 5 л раствора.

После того, как будет полита грядка, ее надо чем-то накрыть - например, черной пленкой. Это усилит эффект. Метод простой и нетрудоемкий, но результат придется ждать пару месяцев. В идеале лучше сделать это на зиму.

Перекопка

В принципе, всем известный дедовский способ: перекопка с тщательным выбиранием корней сорняков. Важно сделать это до того, как сорняки зацветут.

Сидераты

Опытные дачники считают метод самым эффективным. Посадка сидератов не только избавит от сорной травы, но и насытит почву кислородом и полезными микроэлементами, сделает ее рыхлой, мягкой.

Например, бобовые очистят грунт и от сорняка, и от нематоды. За летний сезон сидераты можно посеять не раз. Например, ранней весной, а потом после уборки урожая.

Скашивать сидераты нужно тогда, когда они отрастут на 10-15 см. Если посеять под зиму фацелию, она к тому же будет защищать почву от промерзания.