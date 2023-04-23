Илон Маск признался, что пожертвовал Украине $100 млн

«Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал?», — написал Маск в ответ писателю Стивену Кингу, который рекомендовал миллиардеру передать его синюю галочку верификации, которая теперь стала платной, фонду, который оказывает помощь Украине.

Илон Маск добавил, что отказался от денег Пентагона, вероятно имея в виду, что снял требование оплатить работу системы Starlink для нужд Вооружённых сил Украины.

Кроме того, основатель компании SpaceX сделал репост твита министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова, в котором тот благодарит Маска за работу Starlink на территории украинского государства.