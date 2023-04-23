Дачный эксперт рассказал, можно ли еще успеть посадить капусту на рассаду в апреле

Если доверять лунному календарю, то оптимальным сроком для посадки капустных семян в оставшихся днях апреля будут числа - 25, 26, 30.

Это будет период растущей луны - самое благоприятное время для активного роста и гармоничного развития растений.

В рассадных емкостях должны быть отверстия для стока лишней воды. В каждый стаканчик допускается высаживание 2-3 семян.

Если сажаете в ящик, то соблюдайте интервал между семенами по полтора-два сантиметра.

Заглубив семечки, увлажните землю опрыскивателем, покройте пленкой. Заносим емкость в тепло, где будет температура около 18-20 градусов.

Когда появляются всходы, выносим их на свет, но снижаем температуру до 10-12 градусов. Так должна пройти неделя. Потом понемногу увеличиваем показатели до +15 или +17.

Если посадка была сделана в общий ящик, то через несколько дней взошедшие ростки надо рассадить. Саженцы в отдельных емкостях проверяем и удаляем самые плохие и слабые.

Не выдергиваем их, чтобы не повредить соседний корень, а обрезаем ножницами.

Далее следим за освещением, при нехватке - досвечиваем фитолампами. Обязательно нужен умеренный полив, чтобы не было сухой земли и сильного переувлажнения.