Один из самых богатых депутатов Госдумы РФ Борцов умер в 77 лет

В 2021 году состояние Борцова оценивалось в 550 млн долларов, он был главой и одним из основных акционеров консервного завода «Лебедянский» с 1981 года вместе с сыном Юрием.

В 2008 году Борцовы продали комбинат компании PepsiCo, сумма сделки составила 1,35 млд долларов.

Николай Борцов стал депутатом Госдумы РФ в 2003 году и работал в пяти созывах нижней палаты парламента.

С 2004 года действует благотворительный фонд Борцовых, который финансирует восстановление храмов РПЦ.

Сын Николай Борцова Юрий умер в 2010 году от инсульта, ему было 40 лет.