Кристина Орбакайте в День Победы даст концерт в Германии

51-летняя Кристина Орбакайте вскоре из США отправится в Германию, сообщает Космополитен.

Гастроли певицы пройдут с 29 апреля и по 9 мая. Звезда выступит в семи городах: Трире, Берлине, Гамбурге, Оснабрюке, Оффенбах-ам-Майне, Штутгарте и Ратингене. В последнем городе Кристина и споет в День Победы.

По словам Орбакайте, она представит новую программу. Стоимость билетов на ее концерты начинается от 35 евро. Верхняя планка цены - 129 евро.

По меркам Германии, позволить билет на концерт звезды может едва ли не каждый.

А в России, уточняет издание, 9 мая состоятся традиционные парады. В Москве в мероприятии, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, примут участие свыше 10 тысяч человек и 125 единиц техники.