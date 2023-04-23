ГАЗ начал выпускать автомобили в формате гольфкаров El GAZ

Это прогулочные машины без дверей с четырьмя сидениями внутри. У них также есть багажное отделение.

ГАЗ также наладил выпуск грузовой модификации гольфкара со специальной платформой и дверями для водителя и одного пассажира.

Машины работают от электропривода. Есть информация о том, что вся линейка получит общее название El GAZ.

Сообщается также, что в дальнейшем на Горьковском автозаводе планируют выпускать гольфкары в полномприводном исполнении.