Новак назвал конкурентное преимущество России перед Европой

Таким преимуществом он назвал недорогие энергоресурсы. По его словам, цены на газ в ЕС практически в 50 раз выше, чем в России.

В качестве примера Новак напомнил, что сейчас в ЕС и на мировых рынках стоимость газа составляет 500 долларов за тысячу кубометров, а в прошлом году цены поднимались до 3800 долларов.

Он пояснил, что российской промышленности приходится тратить намного меньше средств, по сравнению с западными предприятиями.

Это делает их более конкурентоспособными на мировых рынках на всех этапах реализации продукции.

Новак подчеркнул, что в России цены на энергоносители регулируются государством.