Ziare: румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула в парламенте «Слава Москве» после обвинений в связях с РФ

Так она отреагировала на обвинения в том, что у ее ноутбука имеется некая связь с Россией.

Шошоакэ подошла к микрофону вместе с ноутбуком и пожаловалась на то, что на сайте парламента нет повестки дня заседания.

Следом за ней у микрофона оказался лидер депутатов ЕСР Ионуц Моштяну, который предложил изменить VPN, так как он подключен в Москве и поэтому не работает.

Шошоакэ снова вышла к микрофону, чтобы напомнить, что ноутбук ей выдали в сенате, а подключение к Wi-Fi происходит через палату депутатов. Свою речь она закончила выкриком «Слава Москве».