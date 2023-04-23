Ученые из Университета Лестера выяснили, что полчаса ходьбы в день продлевают жизнь человека на 16 лет

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 400 тысяч человек, собранные в UK Biobank.
Как выяснилось, любители пешей ходьбы живут в среднем на 16 лет дольше. Но речь идет только о ходьбе бодрым шагом.
Под действием таких прогулок увеличивается длина теломер, расположенных на концах хромосом и влияющих на скорость старения организма.
Регулярная ходьба также дает человеку физическое, умственное и социальное преимущество.
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