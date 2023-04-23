Бывалый огородник объяснил, можно ли подкармливать помидоры рыбой

Помидоры прекрасно растут практически на любых почвах, но без удобрения хорошего урожая не будет. А удобрять дачники готовы чуть ли не всем, что под руку попадет.
Особенно удивляют порой любители натуральных подкормок, которые закапывают в землю самые неожиданные продукты, например, рыбу или рыбные отходы.
Но это совершенно бессмысленное действие. Растения не питаются рыбой, колбасой, дрожжами или чем-то подобным.
Они потребляют полезные вещества из перегноя - из того, что получается после перегнивания отходов продуктов. Перегной можно сделать из рыбы, дрожжей и других компонентов.
И потом уже этим перегноем кормить растения, тогда будет толк. А вот просто закопать в огороде рыбу и надеяться на потрясающий результат - это глупо.
Томаты успеют вырасти и дать плоды, а рыба все еще будет медленно разлагаться в земле, источая не самый приятный аромат, привлекая крыс и мышей на участок.
В первую очередь томатам для хорошего роста нужны фосфор, калий, азот, получить которые можно из перепревших органических удобрений или минерального комплексного состава.
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