Садовод-эксперт рассказал, в чем нужно замачивать клубни, чтобы повысить урожай картошки

Конечно, нельзя забывать и о важных требованиях агротехники.
Чтобы урожай вообще вырос, надо поливать, подкармливать, окучивать, обрабатывать от болезней и паразитов, обеспечивать плодородный грунт картофелю.
Всегда обновляйте семенные материалы, через 3-4 года один сорт начинает вырождаться, к тому же через почву растения заражаются вредителями и болезнями. Об этом надо помнить тоже.
Но это еще не все, важно каждый раз перед высадкой обрабатывать семенной картофель специальным раствором.
Готовится он так: чайная ложка медного купороса, 3 чайных ложки борной кислоты, пол чайной ложки марганцовки, 10 л воды.
Обработку клубней проводим с помощью распылителя или путем замачивания.
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