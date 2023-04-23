Садовод-эксперт рассказал, в чем нужно замачивать клубни, чтобы повысить урожай картошки

Конечно, нельзя забывать и о важных требованиях агротехники.

Чтобы урожай вообще вырос, надо поливать, подкармливать, окучивать, обрабатывать от болезней и паразитов, обеспечивать плодородный грунт картофелю.

Всегда обновляйте семенные материалы, через 3-4 года один сорт начинает вырождаться, к тому же через почву растения заражаются вредителями и болезнями. Об этом надо помнить тоже.

Но это еще не все, важно каждый раз перед высадкой обрабатывать семенной картофель специальным раствором.

Готовится он так: чайная ложка медного купороса, 3 чайных ложки борной кислоты, пол чайной ложки марганцовки, 10 л воды.

Обработку клубней проводим с помощью распылителя или путем замачивания.