Дачник со стажем рассказал о трех способах применения пищевой соды на огороде

Разбираемся вместе с экспертом, как применить соду на даче.
Борьба с сорняками
Сода эффективна при борьбе с сорными травами, постоянно появляющимися на дачных дорожках между плитками. Полейте раствором соды заросшие участки, чтобы очистить их от сорняков.
Сода и вредители
Смешиваем муку и соду в равных частях, обсыпаем капустную грядку порошком. Это средство должно отпугнуть гусениц и помочь сохранить урожай.
Отличная подкормка
Сода как подкормка подойдет для садового винограда, который будет слаще и вкуснее после этого. Также порошок защищает растение от заболеваний.
На ведро воды берем 70 г соды. Раствором опрыскиваем виноградные лозы.
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