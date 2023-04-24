Дачник со стажем рассказал о трех способах применения пищевой соды на огороде

Разбираемся вместе с экспертом, как применить соду на даче.

Борьба с сорняками

Сода эффективна при борьбе с сорными травами, постоянно появляющимися на дачных дорожках между плитками. Полейте раствором соды заросшие участки, чтобы очистить их от сорняков.

Сода и вредители

Смешиваем муку и соду в равных частях, обсыпаем капустную грядку порошком. Это средство должно отпугнуть гусениц и помочь сохранить урожай.

Отличная подкормка

Сода как подкормка подойдет для садового винограда, который будет слаще и вкуснее после этого. Также порошок защищает растение от заболеваний.

На ведро воды берем 70 г соды. Раствором опрыскиваем виноградные лозы.