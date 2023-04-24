Опытный дачник посоветовал использовать корицу вместо фунгицидов

Особенно страдают от грибковых заболеваний молодые растения, преодолевая ранний вегетативный этап.
Грибок может погубить саженец и, соответственно, лишить вас долгожданного урожая, поэтому - принимаем меры.
Берем в помощники обычную корицу, которая обойдется гораздо дешевле магазинный специальных средств.
При этом она абсолютно безопасна, никакого риска для растений и здоровья человека.
Корицу вносим прямо в грунт, хорошенько перемешивая с землей. Этим мы снижаем вероятность заболевания растения грибковой инфекцией.
К тому же, мы создаем вокруг посадок приятный аромат.
И еще один момент: корица экономит средства дачника, добиваясь нужного эффекта без сильнодействующих и отнюдь небезопасных химикатов.
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