Опытный дачник посоветовал использовать корицу вместо фунгицидов

Особенно страдают от грибковых заболеваний молодые растения, преодолевая ранний вегетативный этап.

Грибок может погубить саженец и, соответственно, лишить вас долгожданного урожая, поэтому - принимаем меры.

Берем в помощники обычную корицу, которая обойдется гораздо дешевле магазинный специальных средств.

При этом она абсолютно безопасна, никакого риска для растений и здоровья человека.

Корицу вносим прямо в грунт, хорошенько перемешивая с землей. Этим мы снижаем вероятность заболевания растения грибковой инфекцией.

К тому же, мы создаем вокруг посадок приятный аромат.

И еще один момент: корица экономит средства дачника, добиваясь нужного эффекта без сильнодействующих и отнюдь небезопасных химикатов.