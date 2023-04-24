После высказывания посла КНР о Крыме Париж намеревается объявить его персоной нон-грата

Китайский посол в Париже Лю Шайе сделала свое заявление в эфире телеканала LCI. Он сказал об отсутствии статуса суверенных государств у стран-участниц бывшего Советского Союза.

По мнению посла КНР международный документ, который подтверждал бы такой статус, отсутствует.

Кроме этого Лю Шайе заявил, что Крым всегда исторически принадлежал России до тех пор, пока Хрущев не решил подарить его Киеву.

Евродепутаты, подписавшие письменное обращение с просьбой объявить китайского посла персоной нон-грата, отметили, что заявления, сделанные Шайе неприемлемы, они нарушают международное право и угрожают национальной безопасности Европы.

Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса.

Такую цитату из письма евродепутатов приводит телеканал ОНТ.