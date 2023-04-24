Власти Казахстана с июля этого года позволят гражданам работать лишь 4 дня в неделю

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвисал закон, разрешающий установление четырехдневной рабочей недели на предприятиях.

Такое решение будут принимать работодатели по своему усмотрению, согласовывая его с сотрудниками.

Четырехдневная рабочая неделя может по желанию руководства и сотрудников чередоваться с пятидневкой или шестидневкой.

Общий выходной день для любых графиков работы будет воскресенье.

Второй и третий выходные дни должны устанавливаться согласно коллективному договору или правилам трудового распорядка.