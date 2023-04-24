В Беларуси будут дорожать крепкие алкогольные напитки

Такие действия регламентируются указом, изданным 17 апреля 2023 года № 29 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52". Изменение цен учитывает возросшие ставки акцизов в 2023 году.

Постановление будет иметь законную силу с момента его официальной публикации.

Согласно документу, минимальная цена при отпуске алкоголя крепостью 40% за поллитровую бутылку без учета НДС составит 6,83 руб (вместо прежних 5,79 руб.).

Розничная цена с учетом НДС установлена в размере 9,04 руб. (ранее было 7,66 руб.).