Жених подарил Татьяне Булановой ресторан стоимостью 50 млн российских рублей

Певица Татьяна Буланова рассказала про подарок, который накануне свадьбы преподнес ее молодой жених - Валерий Руднев. Бизнесмен подарил любимой ресторан в центре Петербурга. По словам звезды, заведение стоит 50 миллионов российских рублей, сообщает КП.
Ресторан откроется в начале июня, я к нему буду иметь непосредственное отношение. Я в этом не очень разбираюсь, вся надежда - на Валеру, - поделилась Буланова в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Валерий не просто заплатил за ресторан, но и выложил немалую сумму на его оснащение. 35-летний предприниматель очень влюблен в свою 54-летнюю невесту и не жалеет на нее никаких денег.
Татьяна в новом ресторане будет полноправной хозяйкой. Заведение будет названо в ее честь, певица планирует там давать концерты.
К слову, Татьяна и Валерий тоже познакомились в ресторане - своих общих друзей. Вместе они три года, их свадьба также запланирована на лето.
Жених на 19 лет младше избранницы, но разница в возрасте никого не смущает. Валерий отлично поладил с детьми артистки: 29-летним Александром и 15-летним Никитой.
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