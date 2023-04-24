С буйком не утонет: Павел Воля высмеял новую фигуру Филиппа Киркорова

Комик и телеведущий Павел Воля прошелся по образу Филиппа Киркорова, который пережил недавно ряд пластических операций. Народный артист РФ подтянул кожу на лице, сформировал новый силуэт фигуры, чтобы быть похожим на плечистого юнца.

Певец доволен полученным результатом, сообщает 5-tv.ru. После операций он перешил свои сценические костюмы, и добавил новые. В их числе - прозрачный сетчатый комбинезон, вызывающий и подчеркивающий стройность.

По сети гуляет видео примерки, и пользователи заметили чересчур выдающиеся ягодицы певца. Еще в одном ролике Киркоров призывно крутит ими на сцене. Воля не удержался от комментария.

Соцсети всю неделю сходили с ума. Выкладывали поп-короля, а точнее - короля поп. Я поздравляю - с таким буйком он точно не утонет. А еще, когда Филипп садится на диван, дивану мягко, — заявил юморист.

Народный артист и не пытался скрывать от публики методы личного преображения. Он показал своего хирурга Тимура Хайдарова и поделился впечатлениями восстановительного периода после операции.

Новый образ он, возможно, подарил себе ко дню рождения: 30 апреля королю российской эстрады исполнится 55 лет.