Бедрос Киркоров показал на телешоу свою новую возлюбленную

90-летний музыкант - в стадии развода с Людмилой Смирновой, с которой он прожил 26 лет в браке и даже венчался. Бедрос Филиппович теперь сблизился с 43-летней Олесей Ивановой. Они общаются уже больше года, сообщает Космополитен.

Киркоров-старший рассказал, что впервые увидел женщину на концерте сына Филиппа:

Увидел ее на концерте. Она какой-то подарок передавала, а охрана не пускала. Её дочке все-таки удалось пробиться, и я потом Филиппу отдал. Так и познакомились.

Во второй раз Бедрос с Олесей столкнулся в больнице. Женщина заверила, будто случайно пришла в лечебное учреждение, где находится Киркоров. Иванова заботилась о музыканте, пока его жена находилась в другом городе.

Прошлый год был для меня нехорошим. Как в начале года вошел в больницу, так и вышел уже в 2023-м году. Олеся на прием пришла случайно. Супруга не приехала ни разу, — признался Бедрос Филиппович.

Киркоров не скрывает, что у них с женой отношения испортились давно. Он обижен на Людмилу потому, что та отказалась переезжать к нему в Москву после рождения у Филиппа Киркорова детей.

Она профессор экономических наук. У нее в Новгороде кафедра. Она не хочет в Москву. Когда мои внуки родились, я предложил устроить ее в Академию имени К.А. Тимирязева. Сначала она согласилась, но там у нее племянники, родственники - отговорили. Меня это обозлило, хотя я ничего не сказал, — пожаловался Бедрос.

Народный артист России отметил, что о браке с Олесей они пока не задумываются, хотя не исключают. Просто женщина ухаживает за ним.