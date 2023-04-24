Лунный календарь дачника: что можно или нежелательно делать с 25 по 30 апреля

Согласно Лунному календарю, дел на даче придется сделать немало. Чем лучше всего заняться, чтобы рассчитывать на результат?

25 апреля имеет смысл заняться посадкой и пересадкой однолетних растений. Можно также прорыхлить грунт. Кроме того, эффект даст полив и внесение подкормок растениям. А вот обрезать кусты и деревья не стоит.

26 апреля можно продолжить посадку однолетников, щедро поливать культуры. Для пересадки сеянцев время - не очень подходящее.

27 апреля звезды советуют немного отдохнуть. Единственная "разрешённая" работа - полив.

28 апреля нужно опять засучить рукава, обработать почву, посадить корнеплоды. Удачными будут операции по прививке растений, прополке грядок, внесении подкормок.

29 апреля можно сажать декоративные растения и культуры с мощной корневой системой. Лунный календарь советует также прорыхлить грунт, вырвать сорняки, внести удобрения и активизировать борьбу с опасными насекомыми и болезнями культур.

Обрезка древесных растений не приветствуется.

30 апреля можно посадить плодовые деревья, зелень, садовую землянику. А еще - полить и подкормить растения.