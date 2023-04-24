Ольга Бузова проиграла суд Фонду капремонта многоквартирных домов Москвы

Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал иск к Ольге Бузовой за неуплату коммунальных платежей, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда российской столицы.

Суд занял сторону истца: Московский мировой судебный участок обязал звезду выплатить долг организации.

Согласно судебному приказу, исполнительница хита «Мало половин» должна заплатить 70113,91 российских рублей, отметили в инстанции.

Как выяснилось, звезда российского шоу-бизнеса не платила за коммуналку и электроэнергию. О какой именно недвижимости идет речь, где она расположена, источник не уточнил.

Ранее СМИ писали, что с Бузовой хотят взыскать 1 миллион долларов за отказ рекламировать алкогольные напитки.