Китай уже семь месяцев распродает американский госдолг

До 2018 году Китай оставался основным держателем госдолга США, в американских облигациях в Пекине хранился 1,1 трлн долларов.

В июлю 2022 года показатель сократился до 980 млрд долларов, а за последние семь месяцев они уменьшились на 130 млрд долларов.

Основной причиной таких действий китайских властей стали торговая и технологическая войны, объявленные Вашингтоном Пекину.

Эксперты также считают, что главной причиной вывода средств из американских госаблигаций является ужесточение монетарной политики ФРС США.