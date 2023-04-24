Врач Норкин рассказал, как нужно есть чеснок для получения максимальной пользы

В чесноке содержатся вещества, способные бороться с бактериями и воспалением, восстанавливать иммунную защиту организма.
Чтобы получить максимум пользы, зубчик чеснока нужно раздавить и съесть не сразу, а через 10 минут.
При нагревании чеснок теряет практически все свои полезные свойства. Целые зубчики не рекомендуется класть в блюдо.
При смешивании чеснока с уксусом полезные свойства также исчезают. А чтобы избавиться от неприятного запаха после употребления чеснока, достаточно добавить к нему мяту.
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