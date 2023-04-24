Ученые Университета Тафтса выяснили, от каких болезней защищают цельнозерновые продукты

Исследование было направлено на выявление связи между употреблением таких продуктов и сохранением когнитивных функций.

Как оказалось, в случае замены белого риса коричневым люди демонстрируют несколько лучшие когнитивные результаты.

Однако прямой связи между цельнозерновыми продуктами в рационе и риском деменции обнаружено не было.

Зато выяснилось, что такие продукты смягчают симптомы депрессии, а также избавляют от расстройств настроения.

