Ученые Университета Тафтса выяснили, от каких болезней защищают цельнозерновые продукты

Исследование было направлено на выявление связи между употреблением таких продуктов и сохранением когнитивных функций.
Как оказалось, в случае замены белого риса коричневым люди демонстрируют несколько лучшие когнитивные результаты.
Однако прямой связи между цельнозерновыми продуктами в рационе и риском деменции обнаружено не было.
Зато выяснилось, что такие продукты смягчают симптомы депрессии, а также избавляют от расстройств настроения.
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