Ученые Университета Тафтса выяснили, от каких болезней защищают цельнозерновые продукты

12:04 2023-04-24

Ученые из Университета Тафтса обнаружили, что цельнозерновые продукты могут защитить от некоторых заболеваний.

Исследование было направлено на выявление связи между употреблением таких продуктов и сохранением когнитивных функций.

Как оказалось, в случае замены белого риса коричневым люди демонстрируют несколько лучшие когнитивные результаты.

Однако прямой связи между цельнозерновыми продуктами в рационе и риском деменции обнаружено не было.

Зато выяснилось, что такие продукты смягчают симптомы депрессии, а также избавляют от расстройств настроения.
 

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