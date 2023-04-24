Возбуждено уголовное дело в отношении лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева

В Новосибирске СК возбудил уголовное дело против известного музыканта Алексея Кортнева, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье № 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», - рассказал изданию источник.

По данным КП, поводом стала история, случившаяся в Новосибирске в феврале. Лидер группы «Несчастный случай» выступал здесь во время гастролей и проявил неуважение к представителям закона.

Концерт Кортнева должен был состояться в Академгородке 14 февраля. Но, как сообщили представители артиста, во время мероприятия в соседнем здании случилось задымление, потому в клубе отключили электричество.

После этого на место ЧП прибыли полицейские. Кортнева забрали в отдел для выяснения обстоятельств. Как пишет издание со ссылкой на слова очевидцев, в процессе общения с полицейскими артист одному из них показал неприличный жест.

Позже, общаясь с журналистами, Кортнев заявил, что инцидент якобы исчерпан. По словам артиста, на него даже не стали составлять протокол.

В СК РФ по Новосибирской области возбуждение на певца уголовного дела отказались комментировать.

Как уточняет издание, санкции статьи, которую вменяют Алексею, предусматривают штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 360 часов, или исправительные работы сроком до одного года.