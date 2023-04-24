Ученые из Университета Сан-Раффаэле доказали пользу красного вина для здоровья

Они проанализировали данные 91 исследования и пришли к выводу, что красное вино снижает риск тромбоза и хронического воспаления.
Оно положительно влияет на работу кишечника, повышает уровень антиоксидантов, снижает уровень инсулина у людей с диабетом.
В красном вине было обнаружено более ста видов полифенолов – веществ, обладающих антиоксидантной активностью.
Но авторы исследования считают, что безалкогольное красное вино приносит еще больше пользы организму.
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