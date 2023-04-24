Александр Гудков хочет добиться возвращения передачи «Вечерний Ургант» на Первый канал

Александр после начала СВО покинул Россию. Но недавно юморист вернулся в Москву, где впервые появился на публике за долгое время, сообщает Космополитеню

Гудков прибыл на концерт «Фабрика звезд. 20 лет». Комик отрастил усы и облачился в белый джемпер с надписью «Россия» на воротнике.

Артист заверил, что он по-прежнему является членом команды «Вечернего Урганта». Он считает, что передача должна вернуться на экраны:

Шоу не закрыто. Надо долбиться. Надо в одно и то же место долбить, оно будет всё тоньше и тоньше. Тогда всё получится, я уверен.

Иван Ургант во время премьеры фильма "Вызов" также выказал уверенность, что телезрители его очень скоро увидят, но сроки возвращения не назвал.

Тем временем на ТНТ вышло "Шоу Воли". Его ведущий Павел Воля потроллил Ивана. Комик признал, что его проект после премьеры сравнили в сети с передачей Урганта.