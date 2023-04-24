У Константина Кинчева умерла дочь, ей было 36 лет

Мария Кинчева-Панфилова является приемной дочерью культового рокера. Музыкант удочерил ее в браке со второй женой Александрой. Рокер воспитывал девочку, как родную, и дал ей свою фамилию (по паспорту Кинчев - Панфилов), сообщает КП.

В противовес своей сводной сестре Вере - актрисе театра и кино - Маша не была публичной личностью. Она закончила театроведческий факультет ГИТИСа, и в последнее время была исполнительным продюсером, организовывала различные съемки.

В 2017-м году девушка вышла замуж за Петра Горбачева, который имеет отношение к киномиру. К тому времени у них уже был 6-летний сын Лука. Константин Кинчев в 2019-м году разместил рисунки своего любимого внука на обложке 21-го студийного альбома «Алисы» под названием «Посолонь».

Как сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на окружение музыканта, смерть Марии потрясла Кинчевых. Ее знали, как очень верующего человека, который не злоупотреблял алкоголем или наркотиками.

Близкие к семье люди утверждают, что молодая женщина умерла от внезапной остановки сердца. Ее отпели в московском храме Трех Святителей.