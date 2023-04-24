Доктор Дебора Ли рассказала, какие симптомы рака проявляются во время еды

Британский доктор Дебора Ли из Dr Fox Online Pharmacy назвала симптомы рака, которые могут проявляться во время еды. Эксперт уточнила, о каком именно виде онкологии каждая из этих проблем может свидетельствовать.

Анорексия

Это состояние, при котором человек не чувствует голода и может съесть лишь малое количество пищи. Когда у человека есть другие симптомы этой болезни, это особенно важно - например, значительная потеря веса, боли в области живота, тошнота или рвота.

По словам доктора, это может быть вызвано любым видом рака, но анорексия чаще всего встречается при онологии поджелудочной железы, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также раке легких.

Трудности с глотанием

Дисфагия (трудности с глотанием) проявляется обычно в виде ощущения, как будто пища на пути вниз застревает. Человек также может задыхаться во время еды.

Доктор Ли пояснила: симптом может заставить дольше жевать и глотать пищу, побуждая издавать необычные звуки при еде или питье. Нередко этот признак свидетельствует о раке пищевода, гортани, рта и языка, щитовидной железы, носовой полости и придаточных пазух, кожи.

Быстрое насыщение

Быстрое чувство сытости зачатую сопровождается дискомфортом в животе. Особенно тревожно, если при этом беспокоит вздутие живота, изжога и общее плохое самочувствие. Нередко это может быть признаком рака яичников, но может указывать и на рак поджелудочной железы или желудка.

При появлении любого из этих признаков доктор советует не откладывать поход к врачу.