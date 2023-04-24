Киркоров заявил, что считает Пугачеву и Галкина родными людьми

Певец Филипп Киркоров в интервью АиФ заверил, что признанный в России Максим Галкин и его жена Алла Пугачева для него - родные люди, сообщает Рамблер.

Певец добавил, что он не намерен обсуждать нынешние поступки юмориста.

По словам поп-короля, в данный момент общение со своей бывшей супругой он не поддерживает. Киркоров отметил, что у Аллы Борисовны «были свои причины» на то, чтобы прервать с ним общение, однако он не держит на нее обиды.

Филипп Бедросович Примадонну вспоминает лишь с «добром и благодарностью». Годы их совместной жизни с певицей для него не прошли бесследно.

Это были очень интересные десять лет. Жить с таким человеком - подарок судьбы. На моем месте хотели быть сотни, а то и миллионы мужчин. Но повезло мне, — сказал артист.

Он добавил, что, хотя артистка сегодня живет в Израиле, она очень любит свою Родину. Просто, как верная жена, Пугачева последовала за мужем.