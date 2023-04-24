Лучшие соседи для гороха на огороде, по мнению дачного эксперта

Ошибки, допускаемые огородниками при размещении огородных культур на дачном участке, потом сказываются на здоровье растений и их способности к плодоношению.

Разберемся, с чем может уживаться горох и что лучше посадить от него подальше.

Если удачно подобрать соседей, горох как вьющееся растение может использовать их в качестве опоры.

Сам же он тоже может оказывать услуги своим соседям: горох длинными корнями может доставать из глубины почвы ценные питательные элементы и делиться ими с другими огородными культурами.

Итак, рядом с горохом лучше разместить, например, кукурузу, которая будет опорой. Можно посадить морковь, эфирные масла ее ботвы отпугнут вредителей.

Капуста и картофель тоже будут дружить с горохом.

Другие удачные соседи гороха - огурцы, кабачки, дыни, редька, мята, шалфей, горчица, клубника.