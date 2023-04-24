Опытный садовод рассказал, что применить вместо покупных удобрений для хороших завязей огурцов

Аммиачную селитру можно заменить нашатырным спиртом: одна столовая ложка селитры эквивалентна трем столовым ложкам нашатыря.

Оба этих компонента насыщают растение азотом, особенно необходимым в начале вегетационного периода.

Примечательно, что азот, содержащийся в этих веществах, легко усваивается огурцами.

Калий и кальций тоже важны для роста и развития зеленцов. Получить эти элементы можно из самодельного раствора на основе хлеба и древесной золы.

Готовится он так: стакан золы, булка хлеба, 5 л кипятка. Приготовить, остудить и процедить, затем можно использовать как подкормку.

Огурцы также нуждаются в боре, на его основе делается полезная питательная жидкость: 3-2 г бора и немного горячей воды.

Полученный раствор разводим в 10 л воды. Каждое растение нуждается в 1 литре такой подкормки.