Андрей Макаревич выиграл суд за марку «Смак» у крымской компании

Российский суд занял сторону музыканта Андрея Макаревича в споре из-за бренда «Смак» с крымской компанией, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным канала, колбасная компания из Крыма с названием, аналогичным с кулинарном шоу признанного в России иноагентом музыканта, обратилась в суд, чтобы узаконить права на бренд, потому что Макаревич «все равно уехал из страны».

Однако суд иск компании отклонил. Других деталей этой истории Mash не приводит.

Макаревич признан иноагентом в сентябре 2022-го года. Музыкант предпринимал попытку оспорить в Замоскворецком суде Москвы решение Минюста РФ, однако суд его иск отклонил.

В частности, в решении суда отмечалось, что музыкант «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, которые затрагивают тему СВО». Сейчас Макаревич живет в Израиле.