Дочь Кинчева Мария ушла из жизни на 37-м году жизни

Про Марию Панфилову-Кинчеву (Константин Кинчев по паспорту Панфилов) известно только то, что она училась на театроведческом факультете ГИТИСа.
Трудилась она до кончины в качестве исполнительного продюсера, организовывая съемки разных проектов.
Известно также, что Кинчев удочерил Марию в браке со своей второй супругой Александрой, воспитывал ее как родную.
Кончина дочери и сестры для Кинчевых стала огромным ударом. Девушка не имела вредных привычек и была человеком верующим.
Окружение семейства утверждает, что у дочки музыканта неожиданно остановилось сердце.
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