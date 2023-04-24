Дочь Кинчева Мария ушла из жизни на 37-м году жизни

17:17 2023-04-24

Дочь рок-исполнителя Константина Кинчева Мария скончалась на 37-м году жизни.

Про Марию Панфилову-Кинчеву (Константин Кинчев по паспорту Панфилов) известно только то, что она училась на театроведческом факультете ГИТИСа.

Трудилась она до кончины в качестве исполнительного продюсера, организовывая съемки разных проектов.

Известно также, что Кинчев удочерил Марию в браке со своей второй супругой Александрой, воспитывал ее как родную.

Кончина дочери и сестры для Кинчевых стала огромным ударом. Девушка не имела вредных привычек и была человеком верующим.

Окружение семейства утверждает, что у дочки музыканта неожиданно остановилось сердце.

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