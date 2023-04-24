Самым молодым главой арабской страны на данный момент является эмир Катара Тамим, ему всего 42

За ним следует король Марокко Мухаммад VI, которому сейчас 59. На год старше король Иордании Абдалла II - ему уже все 60.

61 год главе Эмиратов, Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян "свеженький" в списке, занял пост в середине мая. По 62 года главам Ирака (Бурхум Салех) и Судана (Абд аль-Фаттах Бурхан).

На год больше - 63 - главе Комор - Газали Османи (они арабской страной считаются, сама не знала).

Кайсу Саиду из Туниса 64. 66 главе Мавритании Музаммаду Фазуали.

Хусейн Мухаммад из Сомали (там тоже не все арабы и многие арабского не знают, но считается арабской страной) в возрасте 67 лет.

Больше всего гав арабских стран в возрасте 68 лет. Это и глава Египта Абд аль-Фаттах Сиси, и Хайсам ибн Тарек из Омана (новый султан) и недавно появившийся на этом посту их йеменский коллега Ришад Алими.

А вот старше 70 лет в этом списке семеро. 72 года главе Бахрейна Хамаду Аль-Халифе, 75 джибутийцу Исмаилу Джили, 76 Абд аль-Мажиду Табуну из Алжира.

Далее следуют Нуаф аль-Сабах (Кувейт) с "отметкой" 85. По 87 лет президенту Палестины Махмуду Аббасу и продолжающему быть королем Саудовской Аравии королю Салману.

Самый взрослый среди всех ливанец Мишель Аун.