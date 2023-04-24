Лимонный сок для яркого цветения орхидей, советует опытный цветовод

Орхидеи считаются капризными цветами, чтобы увидеть их во всей красе, цветоводу порой надо очень постараться.

Мы же предлагаем проверенное дешевое средство, которое дает реальный эффект, рекомендованное опытным разводчиком этих королевских цветов.

Пригодится обычный лимонный сок, именно его нужно добавлять в воду, поливая растение. Хватает всего нескольких капель, чтобы увидеть впечатляющий результат.

Все очень просто объясняется: орхидеям нравится кислый грунт. Добавляя сок лимона, мы улучшаем состав почвы и создаем для растения максимально благоприятные условия.

За это довольная орхидея спешит порадовать цветением.

Но важно помнить, что сок лимона надо вносить совсем в малых дозах, всего несколько капель, превышение рекомендуемого объема чревато ухудшением состояния растения.

Ускорить и улучшить цветение также помогает правильная обрезка. Делаем это лишь после сброса цветов и листвы.

Процедура нужна для восстановления сил и ускоренного срока фазы формирования соцветий.

Обрезаем побеги отточенным острым предметом - подойдут ножницы, секатор. Процедуру проводим неспешно и осторожно, чтобы не сломать цветок и не повредить его.

Инструмент должен быть максимально острым и обеззараженным.

Срезы делаем повыше 3-го глазка, если вести отсчет снизу. В особых случаях, если побег подсыхает, срезаем его полностью.

Нельзя обрезать орхидеи в процессе цветения, даже пожелтевшие листочки не трогаем и не убираем.