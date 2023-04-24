Швейцарского журналиста Каппеля поразили горящие фонари в Москве

Он отметил, что впечатления от российской столицы оказались интересными, они сильно отличались от того, что пишут в западных СМИ.

Каппель удивился, что в центре города работает множество ресторанов и кафе, причем все они полны посетителей.

Он уточнил, что все западные товары в Москве доступны, инфляция не превышает 3%, а о крахе экономики нет и речи.

Его поразило, что в городе горят фонари, а значит, достаточно электричества. К тому же мобильная связь оказалась намного быстрее, чем в европейских столицах.